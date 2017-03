Pescara-Empoli 1-3



Bizzarri 5,5: non può nulla sul gol del vantaggio friulano, da rivedere su quello di Jankto.



Zampano 6: l'unico a mostrare un po' di verve e a provare a creare qualche problema alla difesa bianconera.



Stendardo S.V.: esce dopo pochi minuti per infortunio



(dal 7' Fornasier 5: si perde Zapata in occasione dell'1-0, anche se è tutta la linea a salire male.)



Bovo 5,5: contiene le sortite offensive dell'Udinese, ha anche il ruolo di regista arretrato.



Biraghi 5: si nota meno rispetto al suo omologo sull'altra fascia, ma cerca di fare il suo. In fase offensiva non riesce mai a mettere cross accettabili.



Verre 4,5: prosegue il campionato molto negativo del romano che anche oggi sbaglia tanto ed è tra i peggiori in campo.



(dal 46' Muntari 5: dopo pochi minuti è subito protagonista in negativo con un fallo dal limite dell'area che porta al gol del 2-0 friulano. Nel finale segna il suo primo, ma inutile, gol in maglia biancazzurra)



Bruno 5: corre molto, ma la costruzione non è proprio nelle sue corde e questo si ripercuote sulla manovra, lenta e prevedibile, del Pescara.



Memushaj 5: ci mette corsa, ma anche tanti errori.



Benali 5,5: il libico ci mette tanta volontà, ma la squadra è, per l'ennesima volta in stagione, poco reattiva e pronta a sfruttare il suo lavoro. Nel secondo tempo scompare nel piattume generale.



Cerri 5: si nota nei primi minuti della partita, trova un gol annullato per fuorigioco per poi sparire dal campo.



Mitrita 5: qualche problema alla difesa friulana nel primo tempo lo crea anche, ma fisicamente non è un giocatore da Serie A.



(dal 64' Kastanos 5,5: entra in una situazione ampiamente compromessa, può fare ben poco)



All. Zeman 5: non è la sua squadra e, dopo l'exploit nella gara contro il Genoa, anche quel poco di buono che si era visto è svanito. Sarà una lenta agonia fino a fine campionato per i malcapitati tifosi del Pescara.