Il Pescara ha rincorso Rolando Mandragora per mesi, ma con la Juventus non si è mai chiuso l'accordo. Adesso il sogno sarebbe portarlo in Abruzzo per la prossima stagione con Zeman, in prestito, ma con la retrocessione probabile diventa un desiderio decisamente proibito. La Juve infatti lo presterà in Serie A.