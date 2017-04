Pescara-Milan 1-1



PESCARA

​

Fiorillo 7: cerca spesso di far ripartire l'azione con i piedi, rischiando anche. Non può nulla sul gol dell'1-1 ma nel secondo tempo salva il risultato.



Zampano 6,5: spinge tanto a destra, tiene Ocampos



Campagnaro 6,5: in una situazione comunque rocambolesca, sbaglia nella respinta su Bacca in area che poi porterà al gol di Pasalic. Nel secondo tempo sale in cattedra e le prende tutte



Bovo 6,5: attento, prova anche qualche sortita in avanti su calcio da fermo.



Biraghi 6: meglio in fase propositiva, molto male in quella difensiva dove comunque ha un avversario difficile da contenere come Deulofeu che riesce a contenere meglio nel secondo tempo



Coulibaly 6,5: tanta personalità da parte di questo giovane ragazzo che si fa apprezzare dai suoi tifosi. Bene in fase d'impostazione, da rivedere però in quella di copertura.



Muntari 6,5: un buon primo tempo da parte del ghanese che sembra tornare ai suoi migliori giorni.



(66' Bruno 6,5: entra bene in campo aiutando la squadra a resistere all'assalto finale del Milan)



Memushaj 6: il capitano dei biancazzurri mette in campo la solita grinta e tenacia, occupando ogni zona del campo.



(dal 85' Milicevic S.v.)



Benali 6,5: prova a pungere da destra anche se trova sempre attento il muro rossonero. Mette tanta corsa e grinta.



Bahebeck 5,5: lento e poco reattivo, il francese sembra ancora lontano dal ritmo partita anche se cerca di fare il suo.



Caprari 5,5: l'ex Roma prova a utilizzare la sua tecnica per imbastire le azioni offensive del Pescara, ma la difesa del Milan lo controlla senza grosse difficoltà.



(dal 76' Cerri: S.v.)





All. Zeman 6,5: il suo Pescara parte bene e col piglio giusto, passa in vantaggio in modo fortunoso ma comunque meritato per quanto visto nella prima mezz'ora di gara. Nel secondo tempo la squadra continua a tenere il ritmo giusto e riesce a mantenere un pareggio insperato alla vigilia.



MILAN



Donnarumma 5: Il portierone rossonero torna tra gli umani per una partita, con un grave liscio che regala il vantaggio al Pescara.



​Vangioni 6: Un ottimo intervento nel primo tempo a sbrogliare una situazione intricata, solido in fase difensiva. Manca, però, il suo apporto in fase di spinta.



Paletta 5: Non impeccabile in occasione dell'autogol, quando serve un pallone teso a Donnarumma. Un episodio che condiziona in maniera netta la sua gara, fatta di troppe imprecisioni.



Romagnoli 7: Giganteggia sia sul gioco aereo che quando cerca sistematicamente l'anticipo su Bahebeck. Sfortunato nel finale quando centra un palo con un ottimo stacco di testa.



Calabria 6: Preferito a De Sciglio per scelta tecnica, ripaga Montella con una prova attenta e senza sbavature.



​Pasalic 6: Segna il suo terzo gol in campionato ma nel complesso combina poco, difettando in personalità.



​Sosa 5: L'argentino non è nella sua migliore giornata, troppa lenta la sua transizione del pallone. Dal 70' Locatelli 5,5: Sbaglia la misura di diversi tocchi.



​Mati Fernandez 5,5: Nel primo tempo soffre l'aggressività del centrocampo avversario. Qualche buona giocata alternata a lunghe pause. Dal 75' Kucka 5,5: Nel finale ha un'occasione da gol invitante, la spreca malamente.



​Ocampos 4,5: Cerca sempre la giocata anche quando non serve, mandando su tutte le furie Montella. Inconcludente, fallisce una grande occasione.



Bacca 5,5: Per 30 minuti è da chi l'ha visto, poi si accedende e dà il via all'azione del gol con un ottimo spunto. Troppo poco per guadagnare la sufficienza. Dal 58' Lapadula 6: Lotta come un leone ma ha due occasioni e le manca.



​Deulofeu 6,5: Per lunghi tratti è straripante, ha una forza impressionante nelle gambe.



All.Montella 5: Il suo Milan si scioglie contro un avversario alla portata, complicando la rincorsa all'Europa League.