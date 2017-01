Sulley Muntari a Pescara, il colpo a centrocampo per Massimo Oddo è lui. Fortemente voluto dall'allenatore biancoazzurro, il ghanese classe 1984 è in arrivo in città e domani svolgerà il primo allenamento con la sua nuova squadra, in attesa di risolvere le ultime questioni con il precedente club, l'Al-Ittihad.