L'allenatore del Pescara, Massimo Oddo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: "Ci aspetta una gara molto importante. Siamo due squadre in difficoltà anche se il Bologna ha più punti di noi. Domani conterà solo vincere. Ho cercato di lavorare molto sulla testa della squadra, contro le grandi abbiamo sempre fatto bene proprio grazie al lavoro. Ora dobbiamo avere in testa solo di giocare e vincere, abbiamo bisogno di punti. Serviranno giocatori di carattere e che non abbiano paura di nulla. Dobbiamo reagire e dobbiamo farlo subito e forte. Credo in questo gruppo e continuerò a farlo. La contestazione? Ne abbiamo parlato ma non c'è nulla di strano. I tifosi hanno fatto sentire la propria rabbia come è giusto che sia. Non ci sono stati schiaffi e pugni come qualcuno ha raccontato. Noi ci prendiamo la contestazione, non rispondiamo verbalmente ma lo faremo sul campo. Negli allenamenti ho visto delle risposte che mi porteranno a fare delle scelte. Ho visto per esempio Manaj molto cambiato. Ho rivisto le partite di inizio anno e attaccavamo con cinque giocatori. Conta però quanto ci credi nel mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo bisogno della vittoria, è l'unica medicina per noi. Dobbiamo trasformare i fischi in applausi. Rigori? Non interverrò sulla decisione di chi deve batterli. Dirò i nomi dei rigoristi, poi li calcerà chi si sentirà più pronto".