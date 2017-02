Nel prepartita di Pescara-Fiorentina l'allenatore degli abruzzesi Massimo Oddo ha commentato a Premium Sport la contestazione allo Stadio Adriatico: "I tifosi hanno tutto il diritto di contestare, è giusto così. È una cosa normale, noi non stiamo rendendo secondo le aspettative. Come ci siamo presi gli applausi lo scorso anno, adesso ci prendiamo i fischi. Noi andiamo in campo per vincere sempre, evidentemente gli altri sono stati più bravi di noi. Se non vinci vuol dire che sbagliamo qualcosa".