Alla vigilia della sfida contro la Lazio l'allenatore del Pescara Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa, partendo dall'ultimo arrivato Sulley Muntari: "Spero che possa dare il suo contributo e stimolare la squadra. Siamo in una situazione complicata ma dobbiamo fare bene fino in fondo".



CLIMA OSTILE - "Non l'ho percepito, contro la Fiorentina ho sentito tanta fiducia anche se poi è finita male: abbiamo giocato una buonissima partita con una fase difensiva importante e ben preparata, poi siamo calati, ma i ragazzi hanno giocato una grande gara di sacrificio".



LAZIO - "Sono diversi dalla Fiorentina, serviranno da parte nostra dedizione e sacrificio, non staremo bassi come contro i viola, poi se ci schiacceranno ci riorganizzeremo. Cambierò qualcosa nella formazione ma non dico nulla, Muntari può giocare sia da mezzala che da play. Gilardino? E' andato in ipertensione il ginocchio in allenamento, non so i tempi di recupero. Sarà una partita difficile contro una Lazio che vuole qualificarsi in Europa e verrà qui per vincere".