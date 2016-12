Il tecnico del Pescara Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo: "Quello che abbiamo svolto è stato un ritiro positivo, con un lavoro svolto in tranquillità e concentrazione, ci siamo soffermati su alcuni aspetti tecnici e approfondito i nostri difetti tattici. Ora mi aspetto una risposta di carattere sul campo. Il Palermo è una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo e che domani si butterà al massimo per alimentare le speranze salvezza, ma se ci credono loro con un solo punto di vantaggio non vedo perché non dobbiamo crederci anche noi".