Ai microfoni di Rai Sport, ha parlato il tecnico del Pescara, Massimo Oddo. Queste le sue parole: "Siamo in una situazione critica per gli infortuni. Stendardo si è fatto male a ridosso della gara, Zuparic è giunto in macchina, mangiando ad Avezzano. Sembrava un film di Lino Banfi. Bovo salta di testa e si fa male alla caviglia, tanta, ma tanta sfortuna. Abbiamo fatto il possibile, poi quando hanno fatto due gol in quattro minuti è andato tutto in salita. Rigore? Gli allenatori delle grandi squadre si lamentano, noi per mezza parola detta veniamo mandati fuori. Gli errori umani ci stanno, oggi ad esempio c'erano almeno due rigori per noi. Ci vuole più equilibrio".