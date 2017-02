L'allenatore del Pescara Massimo Oddo commenta a Premium Sport la sconfitta contro la Fiorentina: "E' una stagione nata male. I ragazzi ci hanno messo il cuore e l'anima ma non siamo mai premiati e paghiamo sempre i piccoli errori che facciamo. Oggi siamo stati quasi perfetti ma siamo stati puniti alla fine: così è dura. Ci siamo adattati ai nostri avversari, la Fiorentina è una squadra che tende a schiacciarti, è una squadra molto forte che ha nel palleggio la sua arma migliore ma i ragazzi hanno interpretato la gara benissimo. La mia espressione a fine partita è dovuta dal fatto che perdere così fa malissimo. Quando una squadra ti è nettamente superiore come a Milano ne prendi atto e vai a casa ma così è una botta forte. Lo scoramento c'è ma da domani cercheremo di reagire a questa situazione spiacevole. Da domani continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: continueremo a metterci l'anima ogni domenica, sperando di essere più fortunati. Come vivo la contestazione dei tifosi da pescarese? Non cambia niente, a me dispiace di più perché sono tifoso di questa squadra. Sono di Pescara e da piccolo andavo in curva ma bisogna mantenere l'equilibrio. L'anno scorso i tifosi hanno esultato e ci siamo presi gli applausi e quest'anno prendiamo i fischi. Questo fa parte del calcio ma l'importante è metterci passione e dare il massimo al di là degli errori. Il gesto di Chiesa dopo il secondo gol? Non so neanche se c'è stato un diverbio con lui. In quel momento pensavo a tutto tranne che al gesto di Chiesa".