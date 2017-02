Il destino di Pescara, Crotone e Palermo sembra già segnato in maniera definitiva, nonostante manchino ancora 12 giornate al termine. Questi tre club, a meno di grandi rimonte e sorprese clamorose, sembrano indirizzati verso la retrocessione, ma la loro stagione non è completamente da buttare, perché ha permesso ad alcuni talenti di mettersi in mostra, valorizzandoli in vista del prossimo mercato. Giovani stelle che brilleranno ancora e che potremo rivedere in Serie A il prossimo anno.



PESCARA - La stagione del Pescara con l'arrivo di Zeman potrebbe essere arrivata ad una svolta. Il boemo in terra abruzzese ha già valorizzato molti giovani in passato - Verratti, Insigne e Immobile sono l'esempio più eclatante - e ora potrebbe contribuire all'esplosione di altri talenti. In questi primi mesi, anche sotto la gestione Oddo, si sono però messi in mostra alcuni giocatori: il primo è Valerio Verre, trequartista impiegabile anche negli altri ruoli del centrocampo, che conta 19 presenze in Serie A e 2 gol in Coppa Italia. Il classe 1994 si è già assicurato, nel mese di gennaio, un contratto con la Sampdoria per la prossima stagione, il club blucerchiato per lui ha speso 4,5 milioni di euro. L'altro nome scelto è Gianluca Caprari, attaccante classe 1993 che a fine stagione ritornerà all'Inter dopo il prestito. Caprari è stato penalizzato da una stagione molto negativa, ma il suo talento non è in discussione. Ha ancora qualche mese per convincere i nerazzurri a tenerlo, in caso contrario sarà sicuramente oggetto del mercato degli altri club di Serie A, per il prestito o la cessione definitiva. Merita poi una menzione Francesco Zampano, che ha impressionato per la capacità di spinta sulla fascia e da cui il Pescara potrà guadagnare direttamente.



CROTONE - Il gruppo di Nicola in questi mesi è apparso piuttosto omogeneo, ma comunque ha fornito "materiale" buono per i club di Serie A che durante il prossimo mercato vorranno investire. Gianmarco Ferrari è una delle piacevoli sorprese di questo campionato, perchè se la difesa dei rossoblù non è crollata completamente lo deve proprio a lui: 25 presenze su 26 gare e 2 gol, non male per un difensore classe '92 alla prima stagione in A. Capitolo a parte quello di Diego Falcinelli, arrivato in prestito dal Sassuolo e che, dopo gli 8 gol stagionali, tornerà sicuramente alla base, probabilmente per rimanerci.



PALERMO - Tra le tre nominate, la rosa del Palermo era senza dubbio la più competitiva, ma in molti hanno disatteso le aspettative. Ci sono stati comunque due giocatori che hanno impressionato per il talento e che, anche se meno eclatanti, si aggiungeranno agli storici colpi fatti da Zamparini in passato. Josip Posavec è un portiere classe 1996, ma nonostante la giovane età si è distinto per il talento, tanto che ad inizio stagione si è pensato di non investire su nessun altro e di affidargli la maglia da titolare. Naturalmente essendo un classe 1996 ha ampi margini di miglioramento, ma la base è buono e perciò destinato ad avere un ottimo futuro. L'ultimo nome è quello "impronunciabile" dell'attaccante rosanero che, inaspettatamente, ha conquistato il cuore dei fantallenatori di tutta Italia: Ilija Nestorovski. Il suo destino è legato alla nostra penisola, ma non solo... con i suoi 10 gol, infatti, ha attratto gli occhi di diversi club europei, e quest'estate si troverà di fronte a molte offerte: dall'Everton al Napoli.