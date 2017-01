Cristiano Biraghi ha parlato al Corriere dello Sport della partita che domani sera il Pescara giocherà a Milano contro l'Inter, squadra del cuore del terzino di Oddo: ''Abbiamo questa partita difficilissima, che allo stesso tempo è una gara speciale per me, contro la mia ex squadra di cui sono tifoso e si gioca nella città dove sono nato. E’ normale, però, che questo non mi condizionerà. L’obiettivo è ben preciso, cercare un risultato positivo di cui abbiamo assoluto bisogno. Sappiamo che incontreremo una formazione che nelle ultime settimane ha fatto molto bene, ma noi dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di poter dire la nostra e lottare fino alla fine''.