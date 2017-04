Simone Pepe, esterno offensivo del Pescara, ha deciso a fine stagione che lascerà il calcio. Queste le sue parole a Il Centro: "Al calcio giocato probabilmente non posso dare più nulla, mi piacerebbe dare il mio contributo in altri ambiti. Mi metterò alla prova. Posso imparare dal direttore sportivo. Il club manager è una figura di raccordo tra la squadra e la società, poi vivi accanto al direttore sportivo un mestiere che mi piacerebbe fare".



SUL SOPRANOME - "Er Chiacchiera? Non si capisce? Non sto zitto un secondo. Nello spogliatoio ero un “cazzarone". Conte mi diceva che fuori dal campo potevo dire quello che volevo, ma quando si lavora in allenamento massimo silenzio. Io invece rompevo e scherzavo con tutti anche durante lo stretching".



SU PESCARA - "È una città che ha tutto. Mare e montagna ed è a misura d'uomo. Si mangia bene. Non capisco chi la snobba. Anche d'inverno si sta benissimo. La mia base è a Roma, ma rimango volentieri qui a lavorare perché si sta benissimo"