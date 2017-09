Stefano Pettinari, attaccante del Pescara, autore di due triplette nelle prime tre gare di B, parla dopo il pareggio con il Frosinone: "Nella ripresa c'è stato un calo di attenzione. Ci siamo abbassati ed abbiamo subito la manovra del Frosione. Dobbiamo migliorare tanto. Sono contento per la tripletta, ma è come se fosse una sconfitta. Eravamo in vantaggio di 3 gol, dovevamo portare a casa la vittoria. Ho lavorato tanto per essere qui, ringrazio il mister per la fiducia. Cerco di ripagarlo, speriamo di continuare così. Voglio aiutare la squadra a vincere, non a pareggiare".