Buon test questo pomeriggio per il Pescara contro la compagine del San Nicolò (serie D) ospite in questi giorni della struttura Poggio Degli Ulivi, con buoni ritmi nonostante il freddo e prove tattiche in vista della gara di domenica in casa con il Sassuolo. Da registrare il 4-1 finale, in gol pure Bahebeck che torna ad allenarsi in gruppo.



Lavoro differenziato per Gyomber, Pepe, Bovo, Brugman, Zampano, Campagnaro, Vitturni. Stop per Fornasier e Memushaj in stato influenzale e Cubas assenza giustificata.

Venerdì allenamento al pomeriggio, a porte chiuse, con inizio ore 14.