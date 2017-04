Posticipo della 33° giornata di Serie A ed è quasi un testa coda della classifica: questa sera si affrontano Pescara-Roma, ultima chiamata per entrambe le squadre.



Gli abruzzesi cercano il successo per rimandare l'aritmetica certezza della retrocessione: dal 5-0 col Genoa nell'esordio di Zeman il Pescara ha collezionato solo due punti in sette partite, un trend che lo ha portato a -15 dall'Empoli quart'ultimo.



La Roma invece vuole ritrovare i tre punti dopo il pari interno con l'Atalanta per rimettersi a -8 dalla Juventus capolista ma soprattutto allungare sul Napoli terzo: una vittoria a Pescara porterebbe i giallorossi a +4 e darebbe morale in vista del derby di domenica.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Pescara-Roma.