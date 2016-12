Il Pescara ha trovato l’accordo per Budimir: la punta croata arriverà dalla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto a 1,5 milioni in caso di salvezza. Definiti con la Juventus i prestiti dei giovani Mandragora e Thiam (era al Paok), dai bianconeri può arrivare – in caso di partenza di Zampano (nel mirino della Fiorentina) – anche Mattiello. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa insieme a Stendardo (contratto sino al 2018) vicino Bovo dal Torino (piace anche al Palermo). Oggi è il giorno di Ledesma, fresco di svincolo dal Panathinaikos: contratto sino a giugno.