A poche ore dal match contro la Roma, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato della sfida contro i giallorossi all'Adriatico ai microfoni di radio CRC. Queste le sue parole:



"Non abbiamo nulla da perdere, per questo affronteremo la Roma a viso aperto. Stasera mi auguro di poter dare una mano al Napoli. Nelle ultime partite, con la squadra al completo, la mia squadra ha dimostrato di potersela giocare in questa serie A per cui siamo fiduciosi"