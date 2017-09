Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla di Insigne e Immobile, stelle della A e dell'Italia esplosi proprio con il club biancazzurro: "Immobile e Insigne non mi sorprendono, non si sentono appagati e questa è la prima cosa per dei ragazzi che hanno talento. A Pescara non erano nessuno, sono un motivo d'orgoglio per me".