Gugliemo Stendardo, difensore del Pescara, ha parlato a L'Eco di Bergamo dell'obiettivo salvezza: ''Per la salvezza non ci rassegniamo. Lottiamo ancora. La situazione è difficile ma noi abbiamo il dovere e l'obbligo di lottare fino a quando la matematica non ci avrà condannato. L'Atalanta? Spero che questa cavalcata possa andare avanti. Non raggiungere l'obiettivo dopo una stagione del genere sarebbe un peccato: lo auguro di cuore all'Atalanta e ai suoi tifosi''.