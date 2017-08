La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Gli attaccanti protagonisti delle trattative di questi giorni. Stretta finale della Cremonese per il brasiliano Paulinho (Al-Arabi), per il quale è pronto un biennale: i lombardi inoltre per la difesa puntano Meccariello (Ternana), sul quale ha mollato la presa il Pescara che punta su Bastoni (Atalanta). Torniamo alle punte: il Venezia ha definito l’ingaggio in prestito con obbligo di riscatto dal Milan in caso di salvezza di Zigoni (era alla Spal), che firma un triennale; non è escluso anche l’arrivo, alla corte di Inzaghi, di Gilardino, che però non ha ancora rotto gli indugi. La Pro Vercelli ha blindato Polidori (Pescara, era ad Arezzo): lo ingaggia appena cede Comi, che potrebbe andare all’Alessandria in cambio di Fischnaller. L’Entella si avvicina alla chiusura della trattativa con il Benevento per Cisse. L’Ascoli infine, dopo aver blindato Favilli, si avvicina all’acquisto di Rosseti (era al Lugano) a titolo definitivo dalla Juventus.



E’ fatta per il passaggio di Iocolano dall’Alessandria al Bari. L’Empoli prende il mediano Lollo dal Carpi (oggi le visite mediche) e ci prova per l’esterno offensivo Aramu (Torino, era a Vercelli). Lo Spezia, se cede Migliore, a sinistra può prendere Lopez (Benevento). Casarini rinnova sino al 2020 con il Novara. Il Pescara è tornato alla carica per Embalo (Palermo), che peòr potrebbe anche tornare a Brescia. La Ternana ha offerto un biennale al centrale Borghese (Livorno). Sfumato Giacomelli, che resta a Vicenza dopo il no di Novellino, ora l’Avellino è in pressing per cercare di arrivare a uno tra Falco (Bologna, era al Benevento) e Mustacchio (Perugia). Si sblocca il ritorno di Minala (ha rinnovato fino al 2021 con la Lazio) alla Salernitana.