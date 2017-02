Pescara sempre più in crisi. Ieri sera colloqui tra il presidente Sebastiani e il tecnico Oddo: la società intende ormai dare una svolta, già oggi dovrebbe esserci il cambio. Come si legge sul Corriere dello Sport, i nomi che girano sono quelli di Gigi De Canio e di Delio Rossi, entrambi apprezzati ex (che implicherebbero progetti pluriennali), ma il club sta pensando anche a una soluzione temporanea fino a fine stagione, in questo caso potrebbe toccare a Ivo Iaconi.