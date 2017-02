Secondo quanto appreso da Calciomercato.com sono tre i candidati per sostituire Massimo Oddo alla guida del Pescara Calcio. I nomi più caldi sono quelli di Fabio Liverani e Ivo Iaconi. Più staccato Gigi De Canio mentre il nome di Zdenek Zeman (per lui sarebbe un ritorno) che sarebbe il sogno del presidente Sebastiani anche per la prossima stagione è al momento un profilo da tenere in considerazione per giugno perchè chiede almeno un contratto biennale.