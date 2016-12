Allenamento a porte chiuse oggi per i biancazzurri che al Poggio degli Ulivi stanno preparando la gara di domenica con il Bologna. La squadra di Massimo Oddo ha disputato una gara amichevole, superando per 6-0 l'Angolana Renato Curi (Eccellenza Abruzzo). Tripletta di Pettinari e gol di Memushaj, Caprari e Verre. Mitrita, Bahebeck e Pepe, infortunati, non hanno disputato l'amichevole. Con gli emiliani non ci sarà neanche Aquilani che è squalificato. Anche domani è sabato, per la rifinitura per-gara, allenamento a porte chiuse al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Marina di Città Sant'Angelo.