Il Trapani (serie B) ha ingaggiato in prestito dal Pescara il portiere Mirko Pigliacelli, classe 1993 scuola Roma, che ha dichiarato: "Ho scelto il Trapani perché credo fortemente che questa squadra abbia tutte le carte in regola per poter mantenere la categoria. Arrivo con grande entusiasmo, voglia di fare bene e di dare il mio contributo per raggiungere la salvezza. La Società, la città, i tifosi non meritano questa classifica e non meritano una retrocessione. Sono alla prima esperienza in Sicilia, ma quando con altre squadre ho giocato a Trapani ho particolarmente apprezzato il calore del pubblico. Sono contento di questa scelta e della possibilità che mi è stata concessa di poter dare il mio apporto, assieme a quello dei miei nuovi compagni, per cercare di arrivare al nostro obiettivo".