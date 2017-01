Di seguito il comunicato con il quale il Pescara conferma l'idoneità dello Stadio Adriatico (foto ILCENTRO) per il match contro il Sassuolo.



A seguito di sopralluogo, effettuato questo pomeriggio dalle massime autorità cittadine, La Delfino Pescara 1936 riceve e comunica la perfetta idoneità della struttura Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" per lo svolgimento della gara "Pescara Sassuolo" in programma Domenica 22 gennaio alle ore 15:00.



Di seguito il commento dell’Assessore allo Sport della Città di Pescara Giuliano Diodati



"Un'accurata verifica ha interessato lo Stadio Adriatico Cornacchia, dove i tecnici non hanno riscontrato alcun problema rispetto alla situazione precedente, dunque lo Stadio sarà fruibile per la partita di campionato di domenica contro il Sassuolo".