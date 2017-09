Francesco Zampano, terzino del Pescara, parla a Rete 8 dopo la sua permanenza in biancazzurro: "Siamo un gruppo nuovo formato da tanti ragazzi giovani, serve un po' di tempo per adattarsi a ciò che chiede il mister e anche a livello fisico. La fase difensiva? Non è solo dei difensori. Il mister chiede alla squadra di accorciare molto, anche a noi esterni di accorciare sull'uomo. Siamo agli inizi, bisogna lavorarci. A breve si vedrà la vera squadra del mister Zeman. La panchina col Frosinone? C'è tanta concorrenza, il mister avrà visto meglio Crescenzi. Decide lui. La mia estate? Sapevo che c'era l'interessa di squadre di Serie A e fa piacere, ma sono rimasto con la testa giusta e darò sempre il 100%. Daremo il massimo per risalire, Pescara è una piazza ambiziosa ed ha grandi tifosi ed è giusto sia così".