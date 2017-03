Queste le parole di Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, a Radio Rai: "Abbiamo dei difetti, ma va anche detto che l'Atalanta in questo momento ci è superiore. Non c'è molto tempo per eliminare i nostri difetti, dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni. Sapevamo quello che faceva l'Atalanta, abbiamo preso il primo gol su una palla facile da leggere e questo ci ha tolto morale e convinzione. L'impegno non basta".