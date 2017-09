Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman commenta a Sky Sport il ko in casa del Perugia: "Il primo tempo la squadra ha giocato, poi nel calcio contano i gol e noi prima l'abbiamo preso su palla ferma e poi su una leggerezza difensiva che potevamo gestire meglio. Nella ripresa c'era tanta voglia ma poco ordine, sul 3-2 la squadra voleva fare, si è sbilanciata e abbiamo preso diversi contropiedi. Campionato? Difficile fare una valutazione, tante squadre hanno cambiato. Ci vuole tempo per vedere i veri valori delle squadre. Ci sono tante che possono e vogliono lottare per la promozione. Benali? Si sente centrocampista, lui spesso viene dietro per farsela dare e non riesce a chiudere le azioni, però quando va avanti è pericoloso. Ha qualità e doti, anche l'anno scorso non ha fatto male ma non ha aiutato molto la squadra a crescere".