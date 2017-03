L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Sono una squadra difficile da affrontare per la loro filosofia, Delneri ha sempre fatto bene in carriera. La squadra si sta impegnando e sta imparando. Bovo può giocare, la scelta può essere tra lui e Fornasier. Caprari ieri ha preso una botta, oggi è stato a riposo e vediamo domani. Zampano ci sarà. Non mi voglio immischiare nella questione societaria. Il prossimo anno ci saranno dei movimenti, Fiorillo è un ottimo portiere e penso resterà qui. Per ora non ho motivo di cambiare uomini. Cerco di mettere giocatori da guerra, Brugman è bravo tecnicamente ma non è da guerra. Non mi risulta che per Mancuso sia fatta, io non l'ho visto, l'hanno visto i direttori. Cubas è bravino, ma anche per lui è una questione fisica perché mi servono giocatori più pesanti vista la situazione. Per voi giornalisti se perdiamo domani è finita, per me no. Si dice che è l'ultima spiaggia ma per noi tutte sono uguali. Per me è importante la mentalità e la voglia di fare, anche sbagliare ma comunque voglia di provare. La squadra in allenamento mi dà soddisfazioni. Io sono abituato alle parole di Moggi, di lui in questura ne sanno di più".