Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa: "Sono tornato perché devo qualcosa al Pescara e voglio ricompensarlo. Dobbiamo pensare partita per partita. Se il Pescara è ultimo vuol dire che ha dei limiti. Vogliamo cercare di superarli il più possibile. Sono qui per lavorare e per fare una squadra che diverta. Età? Ci sono tanti giovani messi peggio di me".