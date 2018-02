Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla a Sky Sport dopo il ko col Frosinone: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo preso un gol su palla inattiva e un altro su prodezza di Ciano. Spero di rivedere la squadra come oggi nel primo tempo, dove abbiamo fatto più del Frosinone, squadra favorita per vincere. Non siamo però riusciti a fare gol. Penso che la squadra sia migliorata dopo il mercato, per me sono arrivati giocatori più motivati rispetti a quelli che se ne sono andati".