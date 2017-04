Zdenek Zeman ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sconfitta per 2-0 subita dal suo Pescara contro la Juventus: "Non era la partita di oggi che poteva dirci qualcosa di più visto che incontravamo una squadra che sta dominando il campionato da anni, ma ci siamo disimpegnati bene e mi spiace aver preso un gol evitabile come il secondo, che ci ha tolto anche la voglia di creare. Per la salvezza dobbiamo provarci e non dobbiamo accontentarci dell'ultimo posto anche perché solo contro la Roma la gara è proibitiva. Quando si sceglie una formazione bisogna tenere conto dell'avversario e della condizione della squadra, mi sarebbe piaciuto giocare con un centravanti vero oggi, ma contro questa Juve non era possibile”