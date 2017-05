Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla dopo la sconfitta con il Cagliari della prossima stagione, quando gli abruzzesi saranno in Serie B: "Al momento le basi non ci sono per l’anno prossimo, alla fine di questa serie di partite inizieremo a ricostruire. Abbiamo qualche idea, tra un mese faremo tutte le valutazioni per ripartire".