Altra sconfitta per il Pescara di Zdenek Zeman, che dopo l'1-3 con l'Udinese ha parlato a Rai Sport: "Dispiace soprattutto per la prima parte della partita, abbiamo subito due gol su palla inattiva. Non possiamo rilassarci così su palla ferma, nel secondo l'Udinese è entrata meglio rispetto a noi. Noi abbiamo giocato alla pari, non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Ci mancano giocatori importanti che sono fuori per infortuni vari".