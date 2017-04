Zdenek Zeman sarà l'allenatore del Pescara nella prossima stagione, anche in caso di retrocessione in Serie B. Intanto dopo Pasqua il presidente Daniele Sebastiani andrà in Cina con Pepe, per il quale è pronto un ruolo da dirigente: "Simone è arrivato da noi con grande umiltà per dare una mano alla squadra. Purtroppo alcuni problemi fisici non gli hanno permesso di poter fare quello che voleva, ma ha dimostrato grande attaccamento a questi colori e, se lui è d'accordo, potrà iniziare con noi un nuovo percorso".