Zdenek Zeman è tornato a Pescara. Ecco le sue parole, dopo la prima vittoria in campionato ottenuta sul campo: "Con me è tornato lo spettacolo? Posso solo ringraziare i ragazzi perché in due giorni non abbiamo fatto molto ma hanno fatto vedere che se si impegnano e se rimangono concentrati possiamo fare bene: abbiamo rotto l’incantesimo. Pochi tifosi allo stadio? Mi sarebbe piaciuto se fossero venuti in tanti ad aiutarci, oggi abbiamo fatto bene anche senza di loro e spero si convincano a tornare. Mio merito sui gol? Quello su calcio d’angolo l’abbiamo provato una volta, sono state in squadre in cui abbiamo provato schemi per tantissime volte e non abbiamo mai segnato. Sono contento per i ragazzi, basta che non pensano non sia finita. Fisicamente non li ho trovati bene, su questo aspetto dovremo lavorare molto. Speranza salvezza? Dopo una partita non credo, dobbiamo pensare a una gara alla volta e poi verso la fine vedremo dove saremo. Dobbiamo giocare come oggi o anche meglio. Il Pescara ha giocato bene alcune partite ma non riusciva a essere attiva e non riusciva a ripartire. Dobbiamo lavorare molto, da martedì inizieremo a lavorare al massimo, in questi due giorni abbiamo solo messo la base, i ragazzi si sono applicati benissimo, abbiamo in rosa un bel mix. Cercato da altre squadre oltre al Pescara? Dall’estero sì, lontano dall’Italia ma non dalla Cina. Lì non mi conoscono e non è cosa per me”