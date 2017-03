Altra sconfitta per il Pescara di Zdenek Zeman, battuto 3-1 dalla Sampdoria. A fine partita l'allenatore boemo ha parlato a Sky Sport: "Bisogna guardare avanti, oggi volevamo vincere. Ancora il discorso salvezza è aperto, lo dice la matematica. Dobbiamo fare di tutto per cercare di recuperare. Nel primo tempo non abbiamo fatto male, anche se abbiamo aspettato troppo. Le mie squadre di solito non aspettano, ma hanno voglia di fare. La squadra non era pronta atleticamente al mio tipo di calcio. Io voglio dinamismo, voglio i movimenti. Per questo stiamo lavorando duro in settimana. La manita al Genoa? Cambiare porta sempre entusiasmo. Col Genoa i miei ragazzi hanno dimostrato di poter dare qualcosa di più, ma nelle ultime due partite non ci siamo riusciti".