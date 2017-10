Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Parma: "Per gran parte della gara siamo stati passivi, aspettavamo gli avversari. Abbiamo giocato poco in velocità, l'importante però era sbloccare il risultato. Vittoria non da me? Vi aspettate sempre una vittoria per 5-0 o una sconfitta con lo stesso risultato. Noi dobbiamo migliorare sia in attacco che in difesa. I tre punti oggi ci possono soltanto aiutare. Si può giocare così, se siamo attenti e andiamo dentro arriviamo. Io voglio divertirmi, voglio vedere la palla in rete, anche per divertire la gente".