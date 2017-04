Manca solo il crisma dell’ufficialità ma il Pescara è retrocesso in serie B. Il peggior campionato nella massima serie del sodalizio biancazzurro. Nonostante i numeri impietosi, Sebastiani nelle partite casalinghe contro Milan, Juve e Roma riuscirà a incassare circa un milione di euro. Mossa vincente quella di alzare il prezzo dei biglietti. C’è stato un po’ di malumore perché l’aumento di 5 euro non era previsto ma ha permesso alla società di incassare cifre importanti. Ad esempio contro la Juventus l’incasso è stato di 430.000 euro che, sommati a Milan e Roma, come dicevamo, raggiungerà quasi il milione di euro. Soldi che dovranno essere investiti in fase di mercato estivo per il prossimo anno. La serie B dovrà essere affrontata al meglio cercando subito di riconquistare la promozione. Con Zeman è un discorso possibile, puntando sui giovani e sul gioco. Tanti talenti ancora da scoprire, tanto che gli osservatori biancazzurri stanno girando gli stadi di lega pro e serie B per portare una lista di nomi da presentare al tecnico boemo per poter poi sceglierne 25.



A Pescara però resta ancora delicato il tema “Cessione societaria”. Sebastiani non ha assolutamente chiuso ogni trattativa anzi, ha sostenuto il fatto di voler vendere ma solo al giusto prezzo. Prima però che Iannascoli, perché solo lui comprerebbe il Pescara, torni a contrattare per l’acquisto delle quote di maggioranza, Sebastiani, Pepe (nuovo club manager della società) e il presidente della camera di commercio di Pescara, Daniele Becci, si recheranno in Cina. Un contatto diretto con una società che fattura circa 5 miliardi di dollari all’anno che si occupa della gestione e organizzazione di porti e metropolitane. Uno sguardo al futuro che permetterebbe al Delfino di avere un partner economico di alto profilo per poter investire meglio sui calciatori. Il Pescara guarda al futuro, anche se la Serie B non regalerà grandi emozioni a meno che non arrivi ancora una promozione. Cina o non Cina, però, Zeman vorrà delle garanzie e cioè quella di operare sul mercato in maniera mirata e solo ed esclusivamente con il suo ok. Non farà spendere somme ingenti ma vorrà devi profili giovani da modellare a sua immagine e somiglianza, sperando che esca ancora l’ennesimo miracolo dopo Foggia e quello ultimo proprio in Abruzzo.



Da qui alla fine della stagione regolamentare sarà una vera e propria agonia. Per fortuna sono finiti gli scontri con Milan e Juventus in modo tale da rivedere uno stadio pieno solo di tifosi del Pescara che, nonostante tutto, continueranno a seguire le vicende di Memushaj e compagni fino alla fine.