Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, dove si trova per rispondere alla convocazione in Nazionale, l'attaccante dell'Atalanta, Andrea Petagna, ha parlato della brutta sconfitta subita contro l'Inter.



"Dopo i sette gol presi dall'Inter non ho dormito. Sono tanti, ma dopo diverse prestazioni e vittorie credo che una giornata no ci possa stare. Con il Pescara siamo ripartiti bene, i nostri tifosi sono stati fantastici. A Napoli sono venuti a prenerci in aeroporto, ma anche dopo la sconfitta a Milano lo hanno fatto. Speriamo di regalare loro un sogno".