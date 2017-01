Buonanotte #filmpazzesco #quelnanoinfame #papugram #petagram #giuroèlultima #bergamo #atalanta Una foto pubblicata da ANDREA PETAGNA (@andreapetagna) in data: 17 Gen 2017 alle ore 13:22 PST

L'è una delle componenti fondamentali del calcio: come la tecnica, il fisico e la tattica si può migliorare con l'allenamento e il tempo, ma spesso è una questione di affinità naturale. Lo sa bene l'di Gasperini, perché uno dei segreti che ha portato in alto la formazione bergamasca è lo stretto legame formatosi tra i giocatori, due più di ogni altri ne sono la prova più lampante.stanno facendo impazzire la serie A a suon di gol e... risate! I due combinano bene in campo, 9 gol e 9 assist messi assieme finora in campionato, ma sono affiatati anche fuori dal campo come testimonia la loro intensa attività sui social, soprattutto Instagram. Tante foto assieme, ma ancor di più sono le prese in giro tra i due amici: un susseguirsi di gag tra fotomontaggi, stories e commenti capace non solo di divertire i protagonisti e i tanti tifosi, ma anche di coinvolgere altri personaggi pubblici come, spettatore attivo delle loro invenzioni. L'ultima in ordine di tempo la parodia di un celebre film comico dei fratelli Wayans, "Quel nano infame". Il ruolo del Papu nel remake di Petagna? Semplice da intuire, meno da digerire per l'argentino che subito giura 'vendetta' contro l'amico: appuntamento al prossimo post per scoprire di cosa si tratterà.Twitter: @Albri_Fede90