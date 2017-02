Intervistato dall'Eco di Bergamo, l'attaccante dell'Atalanta, Andrea Petagna, parla della lotta per l'Europa League e del proprio futuro.



"Europa League? Noi ce la possiamo giocare con tutte. Lazio e Inter? Loro di sicuro hanno più individualità, ma noi di certo siamo più squadra. Alla fine faremo i conti. Il mio futuro? Non ho parlato con nessuno, non ci penso proprio a muovermi da qui. Una seconda stagione in questo ambiente con il mister mi farebbero solo bene”.