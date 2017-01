A 35 anni si può essere giocatori finiti, oppure si può essere bandiere difficilmente ammainabili. è proprio questo il destino di Peter Crouch che con i gol contro Chelsea e Watford, tra la vigilia di Capodanno e lo scorso martedì, ha strappato un rinnovo contrattuale sorprendente visti gli ultimi mesi. L'allenatore Mark Hughes infatti lo ha relegato in panchina per gran parte del campionato, concedendogli solo qualche scampolo. Nelle ultime partite però questa tendenza è stata invertita: 3 volte titolare, 2 gol segnati. Così lo Stoke City ha deciso di guardare lontano, ha avviato i contatti per rinnovare questo contratto in scadenza a giugno, con l'obiettivo di affidarsi ancora una volta al suo gigante.