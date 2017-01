Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, ha parlato della partita pareggiata dai bergamaschi contro il Torino e del sogno europeo della Dea che non è ancora tramontato: ''Un errore nell'azione prima del gol? Sì, mi sono un po' addormentato; non me la sono sentita di calciare di prima, poi ho sbagliato il controllo. Il tutto però mi ha dato forza per avere più grinta sul secondo episodio, dove ho fatto gol. Stiamo bene fisicamente: lavoriamo tanto. Tranne forse la prima mezzora o i primi venti minuti, abbiamo fatto una grande partita anche a Torino. Penso che si siano visti sul campo gli 8 punti di differenza che abbiamo con loro. Dobbiamo continuare su questa strada. Era una partita che potevamo vincere: penso che noi ci siamo, siamo competitivi, lo abbiamo dimostrato, possiamo lottare per l'Europa''.