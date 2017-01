Il Bologna spinge per Petkovic (Trapani) come vice Destro. Per l'esterno nuovi contatti in giornata per Cerci (pronto a spingere con l'Atletico Madrid per l'addio), se salta l'alternativa è Biabiany (Inter). Per la difesa si aspetta l'ok di Donadoni per Benalouane (Leicester). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in alternativa piacciono Ranocchia (Inter, c'è anche al Sassuolo), Andreolli e Lanicki, polacco classe 1992 del Lechia Danzica. Secondo Tuttosport, è stato proposto l'ex juventino Caceres, ancora libero dopo essersi svincolato a giugno. Intanto il Monaco ha offerto 14 milioni per Masina.