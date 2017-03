Ai microfoni di Premium Sport, il ds del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato di Belotti e del mercato futuro della società granata.



Forse potevate metterla addirittura più alta quella clausola per Belotti.

“Lo viviamo tutti i giorni e sapevamo che non fosse una follia. È stata un’intuizione del presidente e bisogna dargliene merito. Credo che Torino sia l’ambiente giusto per Belotti, deve ancora crescere. Poi è chiaro che se arriva chi paga la clausola e lui vuole andare, siamo obbligati a lasciarlo partire. Ultimamente il mercato è dopato, in Italia siamo poco competitivi rispetto all’estero, dove come niente spendono 20 o 30 milioni. Chi vede Belotti può pensare che è in grado di far bene in ogni campionato. Meglio tenerlo ancora un anno? Credo sia il giusto percorso



Avete preso gli stessi gol del Crotone, avete pensato come intervenire per dare solidità alla difesa?

“I gol lo testimoniano: la nostra è una squadra a trazione anteriore. Poi è chiaro che se ti spingi troppo in là rischi qualcosa dietro. Cercheremo di andare a prendere quei calciatori che per caratteristiche sposino l’idea di Mihajlovic. Poi vorrei ricordare che abbiamo perso sia Rossettini che Castan per due mesi. Guardate cosa è successo al Sassuolo quando ha perso due o tre sicurezze, si è ritrovato a lottare per non retrocedere”