Giuseppe Pezzella si gode il rinnovo del contatto fino al 2020. Il 19enne terzino sinistro del Palermo ha dichiarato in conferenza stampa: "E' un motivo d'orgoglio aver rinnovato. Sono arrivato con gli Allievi e adesso sono in Prima Squadra. Ringrazio il presidente, il direttore e tutta la società per avermi offerto la possibilità di proseguire la mia avventura qui. Il paragone con Chiellini mi inorgoglisce. E' il momento piu' importante della mia carriera, non devo sentirmi appagato. La situazione di classifica non è facile, ma bisogna giocare con la testa sgombra da ogni pensiero e ogni paura. Quella con il Crotone è una partita importante, dobbiamo fare i tre punti. Aleesami? Siamo amici, è un grandissimo ragazzo e parliamo sempre in campo. Mondiale Under 20? Ci penso alla convocazione, la Nazionale è fondamentale per un giovane, ma penso prima al Palermo. Grosso e Balzaretti? Hanno fatto la storia del calcio italiano, li vedo come esempio in campo e fuori".



Il direttore sportivo rosanero Nicola Salerno ha commentato: "Siamo felici di aver rinnovato con Pezzella, crediamo molto nelle sue potenzialità e può crescere ancora tanto. Per il Palermo è un'operazione importante, per il presente ma anche per il futuro. Diverse squadre erano interessate a lui e abbiamo preferito non rischiare. I ragazzi come Pezzella, come Goldaniga e come altri sono delle certezze per noi. E' una risorsa in più per il club. Il settore giovanile ha sempre lavorato bene in questi anni, Baccin e la sua squadra sono legati al Palermo e alla città".