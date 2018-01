Germanha parlato a Premium Sport prima della partita tra la sua Fiorentina e la Sampdoria in programma oggi a Marassi: "E' una partita importante per noi per provare a centrare un piazzamento in Europa. Cercheremo di affrontare il match nel miglior modo possibile, ci serve una vittoria. La Sampdoria ha un attacco forte, noi cercheremo di fronteggiarlo al meglio. Manca qualche elemento, ma sono cose che capitano".