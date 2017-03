Un ritorno alla Fiorentina di Cristiano Piccini? E' un'ipotesi questa che non sembra del tutto campata in aria. In Spagna, attraverso i media che seguono le vicende del Betis Siviglia, squadra dove gioca attualmente, emerge la notizia che la società viola stia seriamente valutando l'ipotesi di esercitare il diritto di ricompra per l'esterno destro, cresciuto nel settore giovanile viola e ceduto in Spagna ormai due stagioni fa.



​Questo anche perché i gigliati continuano ad essere carenti di alternative sulla fascia destra ormai da lungo periodo. L'olandese Diks, preso la scorsa estate, non ha certo risolto i problemi, anzi. Tanto più che a gennaio è stato rispedito in prestito in Olanda perché fuori dagli schemi di Sousa. Nel ruolo si sono alternati Tomovic, Salcedo e Sanchez con esiti soventi deludenti. L'operazione controriscatto di Piccini avverrebbe anche a costi sostanzialmente ridotti perché la società dovrebbe sborsare circa 3 milioni di euro (ai quali però sottrarre quelli che il Betis ha versato per il riscatto).